Aviso vermelho para as regiões montanhosas e costa sul da Madeira

O IPMA acaba de elevar a aviso vermelho – risco extremo – o ‘alerta’ para a chuva persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoadas, nas regiões montanhosas e na costa sul da Madeira, prevista para amanhã.

O aviso vermelho para as regiões montanhosas vigora entre as 11h00 e as 17h00, enquanto para a costa sul, é válido entre as 12h00 e as 15h00.

Com esta actualização, o aviso laranja para a precipitação passa a vigorar das 09h00 às 11h00 nas regiões montanhosas, e das 09h00 às 12h00, na costa sul da Madeira. Os restantes avisos (amarelo) para a precipitação e vento, mantêm-se válidos nos períodos já previstos, excepto nas regiões montanhosas, que foi prolongado até à meia-noite (das 17h00 às 24h00).