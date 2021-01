Quantidade de chuva no Monte já atingiu nível de aviso vermelho

A quantidade de precipitação caída no Monte nas últimas 6 horas (até ao meio-dia) atingiu nível condizente com o aviso vermelho – actualmente em vigor – ao registar 61,7 litros por metro quadrado (mm). Para o intervalo de 1 hora o valor extremo foi de 22,0 mm (aviso laranja).

Outras três estações meteorológicas da rede do IPMA na Madeira também já registaram valores muito significativos de precipitação durante a manhã desta segunda-feira, com destaque para o Chão do Areeiro (51,4 mm/6h), Quinta Grande (48,5 mm/6h) e Pico Alto (47,0 mm/6h), tudo valores de aviso laranja.

A chuva persistente e por vezes forte também já proporcionou, ao final da manhã, registos extremos de aviso meteorológico na costa norte da ilha da Madeira, casos de São Vicente (14,0 mm/1h) e Santana (10,0 mm/1h), e em Porto Santo (15,2 mm/1h).