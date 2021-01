Chuva já atingiu nível ‘vermelho’ nas Achadas da Cruz

Já chove ‘no vermelho’ nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça, onde nas últimas 6 horas (das 08:00 às 14:00) a estação local do IPMA registou 68,2 litros por metro quadrado (mm).

Outras 10 das 21 estações meteorológicas automáticas da rede do IPMA na Região (20 na Madeira, 1 em Porto Santo) também já registaram esta quinta-feira valores extremos de precipitação com níveis de aviso meteorológico – 5 laranja, 12 amarelo – com destaque para o ‘duplo laranja’ devido há muito significativa precipitação também ocorrida em Santana (21,3 mm/1h e 42,5 mm/6h).

Também quantidade que configura risco moderado a elevado foi registada no Porto Moniz (41,6 mm/6h) e nos Prazeres (22,9 mm/1h).

Precipitação que também já atingiu valores significativos (amarelo) no Pico do Areeiro, Chão do Areeiro, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Santo da Serra, Santa Cruz/Aeroporto e em Porto Santo.