Chuva forte nos Prazeres atingiu nível de aviso laranja

Com um extremo de 22,9 litros por metro quadrado (mm) na última hora (entre as 09.00 e as 10:00) e um acumulado de 43,0 mm desde a meia-noite, os Prazeres foi a Estação Meteorológica Automática (EMA) do IPMA no Arquipélago da Madeira a registar maior quantidade de precipitação esta quinta-feira. Foi também a única a atingir quantidade correspondente ao aviso laranja em vigor.

Entre as 21 EMAs da rede do IPMA na Região, três outras localidades registaram, durante a madrugada, níveis de precipitação extremos de aviso amarelo. Tal verificou-se no Pico do Areeiro (19,0 mm/1h), na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (16,4 mm/1h) e em Porto Santo (10,5 mm/1h).

O vento também já soprou durante a noite ‘no amarelo’ nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça (95 km/h) e na Ponta de São Jorge (70 km/h).