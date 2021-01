Prolongado aviso vermelho para a chuva nas regiões montanhosas

O aviso vermelho para a precipitação, que vigora para a costa sul e regiões montanhosas da Madeira, acaba de ser prolongado para as terras altas. Inicialmente previsto vigorar até às 17 horas, a última actualização do IPMA torna válido o aviso mais grave até às 18 horas, apenas para as regiões montanhosas. Na costa Sul, mantém-se em vigor até às 15 horas. Aviso que depois baixa para ‘amarelo’, até às 18 horas na costa Sul, e até à meia-noite, nas terras altas. Os restantes avisos, quer para a precipitação, quer para o vento, mantêm-se inalterados.