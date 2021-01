Pedras e lameiro 'entopem' Via Expresso em São Vicente

A força da cascata da Água d'Alto, em São Vicente, fez com que muitas pedras fossem empurradas para a Via Expresso, mesmo à boca do túnel de 600 metros que liga o concelho vicentino ao Porto Moniz. Também se vislumbra muito lameiro na estrada, que se encontra actualmente intransitável.

Mais à frente, na freguesia do Seixal, uma outra derrocada abateu-se sobre a Via Expresso, junto ao Miradouro do Véu da Noiva.

Costa Norte em 'alarme' devido à chuva Precipitação volta a deixar em sobressalto a população de São Vicente

Entretanto, o entulho já está a ser removido pela equipa da Câmara Municipal de São Vicente.