Escolas de Santa Cruz encerram a partir da tarde de hoje

Esta já era uma medida esperada, a julgar pelo que foi feito nos outros concelhos da Região em risco elevado de contágio da Covid-19. Assim, as escolas do concelho de Santa Cruz encerram a partir do período da tarde desta quinta-feira, deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Com o aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus registados ontem, que colocaram o concelho de Santa Cruz em risco elevado, "foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Santa Cruz, ao longo do turno da tarde de hoje", justifica a SRE.

Esta medida afecta um total de 4.400 alunos, mil professores e funcionários e cerca de 20 estabelecimentos.

Os testes à comunidade educativa do concelho ficam agendados para a próxima segunda-feira, prevendo a tutela um regresso à normalidade a partir do dia seguinte.