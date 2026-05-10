Ministro da Defesa da Letónia demite-se após incursões de drones ucranianos

O ministro da Defesa da Letónia demitiu-se hoje, na sequência da incursão na quinta-feira no território do país de dois drones ucranianos, alegadamente desviados pela Rússia, que atingiram instalações de armazenamento de petróleo.

A decisão do ministro Andris Spruds foi anunciada após um apelo da primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, que declarou na rede social X que o representante tinha perdido "(a sua) confiança e a do público", uma vez que os sistemas anti-drones não foram acionados suficientemente rápido.

"O incidente mostrou claramente que a liderança política do setor da Defesa não cumpriu a sua promessa de garantir um céu seguro sobre o nosso país", escreveu a chefe do Governo.

"É uma responsabilidade imensa que exige resultados claros", acrescentou, lembrando que o país se encontra entre os maiores contribuintes da NATO em termos relativos - com cerca de 5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) dedicados à Defesa.

O coronel Raivis Melnis deve agora assumir o cargo de ministro da Defesa, segundo a chefe do governo.

Dois drones atravessaram a fronteira russa na quinta-feira e despenharam-se na Letónia, com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriï Sybiga, a denunciar que tal tinha acontecido em resultado da "guerra eletrónica russa", tratando-se de drones ucranianos desviados pela Rússia.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones russos e ucranianos despenharam-se na Letónia, Estónia e Lituânia, antigas repúblicas soviéticas fronteiriças da Rússia e/ou da Bielorrússia.