Santo da Serra, Monte e Areeiro com chuva ‘no vermelho’

Com o aviso vermelho para a precipitação em vigor na costa sul (até às 15h00) e nas regiões montanhosas da Madeira (até às 18h00), até às 13 horas (meio-dia solar) três Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) da rede do IPMA na ilha da Madeira apresentam níveis de chuva condizentes com o alerta de risco extremo.

Além do Monte, que entretanto reforçou o extremo da quantidade acumulada em 6 horas, com 73,1 litros por metro quadrado (mm), a chuva incessante no Santo da Serra ‘passou o vermelho’ última hora apresentando-se, até às 13 horas, com o extremo mais elevado (74,5 mm/6h). Chuva persistente e por vezes forte que também no Areeiro chegou a níveis do aviso meteorológico mais gravoso, com a EMA do Chão do Areeiro a apresentar 61,5 mm/6h.

No acumulado, o Santo da Serra registava hoje até às 13 horas a maior quantidade de chuva com 81,5 mm.

Há outras três estações do IPMA na ilha da Madeira sobressaem nos valores apurados esta segunda-feira até a última hora, por equivaler a aviso laranja: Quinta Grande (54,0 mm/6h), Pico Alto (52,3 mm/6h) e Funchal/Observatório (47,9 mm/6h).

Importa também corrigir que nenhuma estação na costa Norte da Madeira atingiu quantidade de aviso meteorológico, embora também ocorra alguma precipitação neste sector da ilha.

Relativamente ao vento (vigora aviso amarelo) foram registadas rajadas com valor para aviso meteorológico. Chegou ao ‘laranja’ os 98 km/h marcados na Ponta do Pargo, ficou-se pelo ‘amarelo’ os 91 km/h no Lombo da Terça/Achadas da Cruz e os 73 km/h na Ponta de São Jorge.