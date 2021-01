23 registos de aviso meteorológico devido à chuva e ao vento fortes

A chuva persistente e por vezes forte registada hoje (até às 18 horas) produziu 20 registos de aviso meteorológico - três de nível vermelho, seis laranja e 11 amarelo – em 11 das 21 Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) da rede do IPMA na Madeira (20) e Porto Santo.

A costa sul e as regiões montanhosas, que chegaram a estar sob aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) foram as mais fustigadas. Só a costa norte da Madeira escapou a níveis elevados da precipitação.

Também o vento ‘soprou’ em três EMAs com velocidade de aviso meteorológico – um laranja e dois amarelo – elevando para 23 os registos de aviso meteorológico ontem registados nos parâmetros da precipitação e do vento.

A chuva acabou por corresponder ao aviso de risco extremo no Santo da Serra (78,2 mm/6h), Monte (73,2 mm/6h) e Chão do Areeiro (63,2 mm/6h). Santo da Serra foi de resto a EMA com o registo mais elevado de precipitação esta segunda-feira ao acumular (até às 17 horas) 92,7 litros por metro quadrado.

Outras quatro EMAs atingiram quantidades de pluviosidade para aviso laranja, casos da Quinta Grande (54,0 mm/6h), Pico Alto (52,3 mm/6h), Funchal/Observatório (50,4 mm/6h) e Santa Cruz/Aeroporto (42,3 mm/6h). A estas juntam-se ainda Santo da Serra e Monte, que no extremo de 1 hora chegaram a valores de 22,2 mm e 22,0 mm, respectivamente.

Valores da precipitação ‘só’ no amarelo foram registado na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (37,4 mm/6h), Prazeres (12,1 mm/1h e 30,6 mm/6h), Porto Santo (10,7 mm/1h e 32,5 mm/6h), Pico do Areeiro (31,6 mm/6h) e Bica da Cana (30,0 mm/6h).

O Santo da Serra foi de resto a EMA com o registo mais elevado de precipitação esta segunda-feira ao acumular (até às 18 horas) 92,9 litros por metro quadrado. Desta feita foi no Porto Moniz onde menos choveu (9,8 mm).

No que diz respeito ao vento – que no Aeroporto da Madeira não passou dos 60 km/h, suficiente para fazer ‘balançar’ a operação aérea – a maior rajada foi registada logo pela manhã na Ponta do Pargo (98 km/h) e correspondeu a aviso laranja. Outras duas EMAs registaram vento instantâneo no ‘amarelo’. Caso das Achadas da Cruz/Lombo da Terça (91 km/h) e da Ponta de São Jorge (73 km/h).