Costa Norte em 'alarme' devido à chuva

Praticamente duas semanas após o temporal que se abateu sob a Costa Norte, no dia de Natal, a população de Ponta Delgada e Boaventura mostra-se apreensiva com a previsão do estado do tempo para as próximas horas.

Sob aviso vermelho devido à precipitação - entre as 18 horas e as 3 da madrugada de sexta-feira -, muitos residentes já começam a se prevenir para eventuais novos estragos causados pela força da água, que já corre com alguma carga pelas estradas, levadas e ribeiros.

A chover com muita intensidade desde a última noite, muitas pessoas já colocaram sacas de areia à frente das suas moradias, para que se evitem inundações. A mesma medida foi utilizada junto ao cemitério da Ponta Delgada, onde já se encontram várias equipas de prevenção.

Ao longo do percurso entre São Vicente e Ponta Delgada, pela Via Expresso, os automobilistas estão igualmente a ser abordados por funcionários da concessionária para que não circulem em direcção à freguesia nortenha, excepto residentes.

A Zona Alta da Ponta Delgada, nomeadamente a Lombada, sítio fortemente fustigado pela aluvião do dia 25 de Dezembro, inspira cuidados redobrados por parte da Protecção Civil.

Derrocada no Seixal encerra Viaexpresso A depressão ‘Filomena’ continua a fazer estragos por toda a ilha. Em consequência da chuva forte, uma derrocada que ocorreu junto ao Miradouro do Véu da Noiva encerrou há instantes a Viaexpresso que liga São Vicente ao Porto Moniz. Aparentemente não houve danos nem vítimas a registar.

Também na Costa Norte, neste caso no Seixal, a Via Expresso está interrompida devido a uma derrocada junto ao Miradouro do Véu da Noiva.