O Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA acaba de elevar a laranja o aviso para a precipitação prevista ocorrer durante grande parte do dia desta 2ª feira, dia 4, na Madeira e em Porto Santo, e colocou também sob aviso amarelo o vento nas regiões montanhosas.

A última actualização do IPMA mantém o aviso amarelo para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, a vigorar entre as 06h00 e as 09h00 e das 15h00 às 18h00 de 2ª feira, mas elevou a laranja o aviso entre as 09h00 e as 15h00 para períodos de chuva ou aguaceiros fortes, em todo o arquipélago da Madeira.

Rúben Santos , 01 Janeiro 2021 - 19:58

Desta feita junta-se ao ‘alerta’ de chuva também o vento nas regiões montanhosas da Madeira, com a emissão de aviso amarelo para o vento forte de sul/sueste, com rajadas até 90 km/h, válido entre as 09h00 e as 15h00 de segunda-feira.