Precipitação ‘à beira’ do nível laranja no Monte

A chuva persistente e por vezes forte já atingiu (até às 11 horas) no Monte (40,7 mm/6h) e no Santo da Serra (18,6 mm/1h) valores extremos mais significativos. No Monte a quantidade acumulada nas últimas 6 horas está ‘à beira’ de ‘transbordar’ para valor de aviso laranja (em vigor até ao meio-dia na costa Sul), enquanto no Santo da Serra também ficou perto de justificar o nível de ‘alerta’ em vigor.

Até a última hora a rede de Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) do IPMA na Madeira (20) e Porto Santo (1), apurou 11 registos de aviso amarelo para a precipitação em seis estações: Monte (16,5 mm/1h e 40,7 mm/6h); Quinta Grande (13,3 mm/1h e 34,3 mm/6h); Chão do Areeiro (13,4 mm/1h e 36,2 mm/6h); Pico Alto (12,8 mm/1h e 32,3 mm/6h); Santo da Serra (18,6 mm/1h e 37,9 mm/6h); Funchal/Observatório (11,6 mm/1h).

No acumulado registado hoje até às 11 horas, quatro das EMAs registaram mais de 40 litros por metro quadrado. Casos do Chão do Areeiro (45,3 mm), Santo da Serra (44,3 mm), Monte (43,7 mm) e Pico Alto (42,5 mm).

Destaque na última hora também para a chegada da chuva a Porto Santo.