Madeira sob aviso amarelo devido à precipitação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir aviso amarelo para todo o arquipélago devido à precipitação que vai cair na Região. O 'alerta', que chega com três dias de antecedência, entra em vigor na segunda-feira, entre as 6 da manhã e as 18 horas.

Costa Sul, Costa Norte, Regiões Montanhosas e Porto Santo estarão ao abrigo do aviso que prevê períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.