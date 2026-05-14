Há uma geração inteira de jovens madeirenses que trabalha, estuda, faz sacrifícios e cumpre todas as etapas que durante décadas nos disseram serem suficientes para construir uma vida independente. Mas, apesar disso, continua presa ao quarto de infância, adia projetos de vida e vive com a constante sensação de que emancipar-se é um luxo reservado a poucos.

Hoje, viver sozinho na Madeira tornou-se um desafio quase impossível para muitos jovens.

Os preços das rendas estão a valores incomportáveis face aos salários praticados na Região. Encontrar um pequeno apartamento por um preço minimamente acessível tornou-se uma tarefa frustrante, sobretudo nas zonas urbanas e próximas dos locais de trabalho. Ao mesmo tempo, os salários continuam baixos, mesmo para quem possui formação superior e emprego estável.

A realidade é simples: muitos jovens trabalham a tempo inteiro e, ainda assim, não conseguem suportar renda, alimentação, transportes e despesas básicas sem ajuda familiar. Outros acabam por dividir casa até muito tarde, regressar à casa dos pais ou permanecer nela muito para além do que desejariam.

O problema não é falta de esforço. É um modelo económico e social que deixou de acompanhar a realidade das novas gerações. Enquanto o custo de vida aumenta, os rendimentos permanecem estagnados. Enquanto se celebram recordes turísticos e crescimento económico, cresce também uma geração que sente que a prosperidade anunciada não chega ao seu dia a dia.

Mas esta dificuldade não é apenas económica. Tem consequências emocionais e sociais profundas. A impossibilidade de alcançar independência gera frustração, ansiedade e um sentimento silencioso de falhanço pessoal. Muitos jovens sentem vergonha por ainda viverem com os pais, como se a culpa fosse individual, quando na verdade enfrentam um problema estrutural.

Adiam relações, casamento, filhos e até sonhos simples, como ter um espaço próprio e autonomia para viver a própria vida. A emancipação deixou de ser uma etapa natural da vida adulta para se transformar num objetivo distante e incerto.

Importa reconhecer que muitas das respostas e apoios existentes continuam pensados sobretudo para agregados familiares ou casais, deixando de fora quem procura construir uma vida independente sozinho. Para muitos jovens solteiros, viver sozinho é inimaginável.

A Madeira corre o risco de criar uma geração permanentemente dependente, não por comodismo, mas porque as condições económicas não acompanham o custo real de viver na Região. Porque nenhum jovem deveria sentir que trabalhar não chega para conquistar o mínimo: a possibilidade de viver a sua própria vida.