Previsão de temporal na Madeira na próxima semana ganha consistência

Ganha consistência o mau tempo que a previsão meteorológica para o Arquipélago da Madeira já indiciava para a próxima semana. Associado a depressão frontal activa, a partir de domingo a Região deverá ser assolada por temporal, sendo grande a probabilidade de ser fustigada por períodos de chuva ou aguaceiros fortes, acompanhados de trovoada e vento moderado a forte.

O tempo invernoso ‘a caminho’ da Madeira poderá começar a fazer-se sentir a partir do final da tarde deste domingo, dia 3, de acordo com a previsão mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para o fim do dia de domingo, a possibilidade de ocorrerem “períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser fortes” e aumento da intensidade do vento, que de “fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste” passará a ser “por vezes forte (até 40 km/h) a partir do final da tarde”.

Estado do tempo que deverá agravar-se na madrugada de 2ª feira, dia 4 Janeiro, com o IPMA a prever para este primeiro dia útil de 2021 “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes. Possibilidade de ocorrência de trovoada. Vento moderado a forte (25 a 40 km/h) de sueste, temporariamente com rajadas até 65 km/h, sendo forte (35 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, diminuindo de intensidade no fim do dia”.

Mau tempo a caminho Chuva deverá cair intensa de 4 a 6 de Janeiro. Portal Windy alerta particularmente para segunda-feira. Como ainda faltam cinco dias, o curso da tempestade pode se alterar Paula Henriques , 30 Dezembro 2020 - 08:33

De resto, ao longo de praticamente toda a próxima semana os modelos de previsão meteorológica apontam para a elevada probabilidade de ocorrer precipitação, inclusive no Funchal.

É muito provável que o IPMA venha a emitir avisos meteorológicos nas próximas horas, tendo em conta a consistência da previsão de vários dias de intempérie, que poderá ser marcada por muita intensidade de chuva e vento.