Prepare-se para um início de semana molhado, com mau tempo a caminho para os dias 4, 5 e 6, estando prevista chuva com intensidade no arquipélago. Se não houver alteração na rota, a Madeira e particularmente a costa Sul da ilha será bastante afectada pela chuva na próxima segunda-feira, revela o portal de meteorologia Windy.com. Como ainda faltam alguns dias, a tempestade poderá mudar derrota e poupar a Região. O DIÁRIO foi ouvir Vítor Prior, que adianta que o mau tempo vai afectar a Madeira também a 5 e 6, mas como ainda estamos a cinco dias desse início é cedo para estar a falar de previsões e da intensidade com que vai cair a chuva ou onde mais se vai concentrar.

Segundo as previsões actuais do Windy, a chuva intensa deverá começar começar logo pela 1 hora da manhã do dia 4, intensificando-se o volume de água a cair por metro quadrado com o decorrer das horas. A fase mais crítica deverá registar-se entre as 5 horas da manhã e as 10 horas na costa Sul da Madeira, encaminhando-se a tempestade depois para o largo do Porto Santo, onde vai registar níveis consideráveis a partir das 11 horas.

No entanto, importa recordar que até lá muito pode mudar. “Até lá ainda é possível que as coisas se alterem, neste cinco dias o sistema poderá perder alguma força e chegar à Região com menos intensidade e a precipitação não ser tanta”, recorda.

O delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira e director do Observatório Meteorológico do Funchal explica que as condições agrestes desses dias resultam da junção de duas a três depressões. “Que o vento será de Sudoeste quando a depressão passar, vinda de Noroeste. São umas depressões frontais que vão passar a Norte da Madeira”.

Sobre a concentração da chuva a Sul, Vítor Prior esclarece que pode ser na costa Sul, como pode ser em toda a ilha. “A situação é suficientemente complexa, pode dar muita chuva em qualquer ponto”. “Isso começa no dia 4, 5 e 6 são três dias vai chover bastante a quantidade de água em períodos grandes deverá ser significativa”, continuo.

Se a situação se confirmar e for motivo para isso, na altura própria serão emitidos os avisos meteorológicos adequados.