Chuva a Norte atinge ‘pico' às 11 horas

Os efeitos da depressão Filomena estão a fazer-se sentir na costa Norte e Nordeste da ilha da Madeira, com a chuva forte a atingir os concelhos de Santana, Machico (particularmente a freguesia do Porto da Cruz) e Porto Moniz (Seixal).

De acordo com os dados registados na estação meteorológica de Santana (que é a estação meteorológica de referência para aquela zona) choveram 14,7 mm numa hora. O pico foi atingido às 11h07.

Confira as imagens:

Santana

De realçar um registo extremo da última hora, em Santana, que chegou ao 'laranja'. Entre as 10h50 e as 11h50 choveu 21,3 mm/1h.

Machico - Porto da Cruz

Machico (centro)

Porto Moniz - Seixal

No Seixal, as imagens evidenciam a subida do caudal da ribeira, que desagua na famosa praia nortenha, devido à chuva:

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso para a Costa Norte e Regiões Montanhosas para a precipitação, que deverá ser intensa entre as 18 horas de hoje e as 3 horas de amanhã e acompanhada de trovoada.

Neste momento está já em vigor para estas zonas um aviso laranja, que se estende ainda após o aviso vermelho, até às 6 horas de sexta-feira.