O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para vermelho o aviso para a Costa Norte e Regiões Montanhosas para a precipitação, que deverá ser intensa entre as 18 horas de hoje e as 3 horas de amanhã e acompanhada de trovoada. Neste momento está já em vigor para estas zonas um aviso laranja, que se estende ainda após o aviso vermelho, até às 6 horas de sexta-feira.