Funchal regista 23 ocorrências relacionadas com o mau tempo

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Proteção Civil Municipal do Funchal registaram, desde as 9 horas desta segunda-feira, 23 ocorrências, resultantes do estado do tempo.

A autarquia empenhou nas respostas a estas ocorrências equipas do Departamento de Ambiente, Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, Águas do Funchal e Departamento de Infraestruturas e Equipamentos.

As principais intervenções foram perante inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa (11), limpeza de via e sinalização de perigo (6) e movimentos de massa (4). A maioria das ocorrências registou-se entre as 12h e as 17 horas.