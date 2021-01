Chuva forte ao longo desta segunda-feira

A Madeira está sob aviso vermelho devido à chuva forte que se vai abater sob o arquipélago (Costa Sul e Regiões Montanhosas) ao longo desta segunda-feira. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o dia será de céu muito nublado e haverá períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, sendo persistente até meio da tarde. Há também condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

Quanto ao vento, este irá soprar de moderado a forte (25 a 40 km/h) de sul/sueste, por vezes com rajadas até 70 km/h, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde e tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h). Nas terras altas, haverá vento forte (40 a 50 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 90 km/h até meio da tarde, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde. Ainda assim, o IPMA prevê uma pequena subida de temperatura.

No Funchal, o céu estará igualmente muito nublado e esperam-se períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, persistentes até meio da tarde, podendo ocorrer trovoada. O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de sul/sueste, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde e tornando-se fraco a moderado (10 a 25 km/h).

Relativamente ao estado do mar, na Costa Norte as ondas do quadrante norte sobem até aos 1,5 e 2 metros, enquanto na Costa Sul vão rondar os 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de sudoeste com 2 a 3 metros. A temperatura da água do mar está estimada em 19/20ºC.