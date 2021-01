Capitania do Funchal emite aviso de vento forte e mau tempo

A Capitania do porto do Funchal emitiu avisos referentes a vento forte e também mau tempo sinal 6. Em causa estão as previsões do IPMA que dão conta das más condições atmosféricas.

É recomendado que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Vento: Leste bonançoso a moderado, por vezes fresco, tornando-se gradualmente moderado a fresco, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco a partir do final da tarde por vezes forte no final do período..

Visibilidade: boa a moderada tornando-se gradualmente moderada a fraca a partir do meio da noite por vezes má no final do período..

Ondulação Costa Norte ondas N/NE 1,5 a 2 m passando gradualmente a ondas quadrante Leste 2 a 3 m..

Ondulação: Costa Sul: ondas quadrante S 1 m aumentando gradualmente para 1,5 a 2m..