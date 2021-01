Mau tempo acciona serviços municipais para 14 ocorrências no Funchal

Os Serviços Municipais da Câmara do Funchal foram accionados, esta manhã, para intervirem em 14 ocorrências relacionadas com o mau tempo. A maioria das situações diz respeito a inundações, queda de pedras e pequenas derrocadas.

De acordo com o portal de notícias funchal.pt, as zonas que já foram intervencionadas pelos serviços da autarquia são Rua das Courelas, Estrada da Eira do Serrado, Caminho do Poço Barral, Beco do Lombo Jamboeiro, Rua da Praia Formosa, Travessa da Pena, Rua do Brasil, Caminho do Jamboto, Rua Quinta dos Reis, Beco das Virtudes, Rua das Maravilhas, Caminho de Santo António e Levada do Pico do Cardo.

De recordar que, os complexos balneares do Município bem como o Parque Ecológico encontram-se também encerrados por motivos de segurança.