Funcionários e utentes da Misericórdia da Calheta testaram negativo

Mário Nunes, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, disse ao DIÁRIO que “os funcionários e utentes da instituição testaram negativo à covid-19”.

A testagem surge depois de ter sido identificado um caso positivo numa colaboradora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta (SCMC), obrigando ao confinamento de dezenas de pessoas.

Ontem à tarde os serviços do SESARAM testaram os funcionários, utentes e as diversas entidades presentes na tomada de posse dos órgãos sociais da SCMC, que se realizou no passado dia 29 de Dezembro.

