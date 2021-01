ISAL suspende actividades lectivas e não lectivas presenciais

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) deliberou a suspensão de todas as actividade lectivas e não lectivas presenciais, compreendidas entre 4 e 8 de Janeiro, passando a ser realizadas on-line.

No entanto, actividades inadiáveis, pela sua natureza, e de acordo com solicitação feita pelo docente, podem ser realizadas nas instalações do ISAL.

As medidas estão inseridas no combate à pandemia covid-19 decretadas pelo Governo Regional.