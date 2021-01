Pandemia esgota Polícia na Madeira

Bom dia! O número de casos activos de covid-19 na Madeira representam já o triplo da capacidade máxima da PSP em garantir a vigilância dos infectados em confinamento obrigatório, sendo que as autoridades já não conseguem manter a assiduidade nas visitas domiciliárias.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica ainda que o Governo Regional reúne-se hoje para decidir medidas, mas o objectivo é "controlar sem fechar tudo". Autarcas que concelhos em risco elevado (Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava) vão à Quinta Vigia e a Secretaria da Educação diz estar pronta para testagem massiva à comunidade escolar caso se justifique. Por fim, a Região registou ontem 65 novos casos.

65 novos casos de covid-19 na Madeira Há 65 novos casos positivos a reportar na Madeira, este sábado, segundo a Direcção Regional de Saúde (DRS).

Outros temas em destaque

“Trapalhada” no Campeonato de Portugal: Trofense veio à Madeira para jogar por indicação da FPF, mas a Federação recuou ontem à noite e fez adiar os jogos das equipas insulares devido à resolução do Executivo madeirense. Ainda no campo desportivo, o número de casos detectados no Vitória de Guimarães adiam o jogo com o Nacional para dia 21.

Novo temporal motiva alertas: Victor Prior, do IPMA, admite “valores apreciáveis da quantidade de precipitação”. Protecção Civil emite recomendações. Ponta Delgada toma precauções com receio das fortes chuvas.

‘Juntas’ reduzem obra e canalizam verba para ajudar famílias: Mesmo em ano de eleições autárquicas, as Juntas de Freguesia apostam no social para combater a pandemia.

Madeirense cria decoração para designer italiano Valentino: Dino Gonçalves trabalha num projecto de decoração para a casa de Valentino Garavani.