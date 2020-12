Homem morre engasgado na noite de Fim-do-Ano

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, engasgou-se esta noite no Seixal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz estiveram no local a fazer as manobras de reanimação, sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.