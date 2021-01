Bispo do Funchal testa negativo à covid-19

O Bispo do Funchal testou negativo à covid-19, avança o site da Diocese do Funchal. O teste surge após ter estado presente, no passado dia 29 de Dezembro, na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, onde uma colaboradora da instituição testou positivo à covid-19..

Segundo nota veiculada no site, D. Nuno Brás, “por motivos de prevenção", continuará em confinamento profilático”.

O Bispo do Funchal agradece “todas as mensagens que lhe têm sido endereçadas” e recorda ainda “a importância de seguirmos as indicações das entidades de saúde regionais para o combate à pandemia”.