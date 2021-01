Risco elevado no Funchal

Bom dia! O concelho do Funchal apresenta risco elevado de transmissão do novo coronavírus. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado explica que o crescimento galopante de infecções por covid-19, na capital madeirense, obriga a novas medidas e a reunião urgente hoje da Comissão Municipal de Protecção Civil.

Também sobre este tema, noticiamos que um caso positivo na Santa Casa da Misericórdia da Calheta confina dezenas, entre elas o Bispo do Funchal e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Ontem, a Região registou um novo máximo diário de 76 infectados, 58 dos quais por transmissão local.

76 novos casos na Madeira Número estabelece novo máximo de casos diários na Região

Outros temas em destaque

Escalada até ao topo: Quase cem elementos formam comunidade que procura desenvolver modalidade em segurança. Já foi apresentado um projecto para criar um espaço artificial no Funchal para divulgar a actividade.

Fogo de 'esperança' não enche ruas: Medo do vírus, restrições e forte presença policial afastaram milhares de madeirenses da baixa do Funchal. Espectáculo de fim-de-ano foi visto a partir de casa.

29 fotos mostram espectáculo de fogo-de-artifício no Funchal A Madeira começou 2021 com o céu pintado de cores pelo fogo-de-artifício que todos os anos assinala o ano novo.

PSD "sofre de alguma desunião" em Machico: Ricardo Sousa, vereador na autarquia, prepara-se para abandonar as lides políticas.

Clubes continuam fora de jogo: A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) marcou jogos para amanhã, mas equipas madeirenses não profissionais estão impedidas de jogar.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!