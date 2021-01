Vacinação nos lares da Madeira arranca na próxima semana

O Plano de vacinação nos lares da Região autónoma da Madeira vai ser iniciado "na próxima semana", revelou este domingo (3 de Janeiro) a secretária regional da Inclusão e Cidadania.

Num comunicado remetido às redacções, na sequência da detecção de casos positivos para a covid-19 no Estabelecimento Vale Formoso, um dos lares oficiais sob a tutela do Instituto de Segurança Social da Madeira, (ISSM, IP-RAM), Augusta Aguiar avançou igualmente que foi accionado o Plano de Contingência daquela instituição.

"Recorde-se que os lares da Região têm Planos de Contingência para a covid-19 elaborados e implementados desde o início da pandemia, em Março de 2020. Nesse âmbito, a Autoridade Regional de Saúde encontra-se a acompanhar toda a situação, em articulação com a direcção do lar em questão e com o Conselho Directivo do ISSM, IP-RAM. Todas as medidas previstas no Plano de Contingência estão accionadas, de forma a assegurar a continuidade da prestação de cuidados aos utentes e proteçcão dos mesmos e, igualmente, dos colaboradores".

O referido plano prevê que todos os idosos permaneçam "nos seus quartos a cumprir isolamento profilático com máscara" e que os colaboradores infectados fiquem "em isolamento profilático". Já os utentes residentes "foram isolados profilaticamente".

A tutela salienta que "de imediato, o ISSM, IP-RAM encetou contacto com todos os familiares dos utentes residentes a informar do estado de cada um, tendo os mesmos demonstrado total compreensão".

Foi também feito o reforço dos equipamentos de protecção individual, assim como do material de limpeza e desinfeção descartável para as instalações.

"Todos os trabalhadores estão equipados com bata, avental descartável, protectores de calçado, máscaras FFP2 e viseira. Foi adquirido material descartável para administração de refeições aos idosos infectados. Procedeu-se ao reforço do material de limpeza e desinfeção descartável para as instalações e feita a respectiva desinfecção".

A mesma nota dá conta de que "a equipa será reforçada com seis assistentes operacionais e um técnico superior, oriundas dos Centros de Dia e Convívio e Centros Comunitários (aguardam testes para iniciar funções). Haverá ainda um reforço de um médico, a tempo inteiro, a partir desta segunda-feira".

Por conseguinte, "os horários de trabalho foram alterados, estabelecendo-se turnos de 12 horas por nove dias consecutivos para as Ajudantes de Acção Directa" e, paralelamente, "a requisição de estadias em Unidade Hoteleira do Funchal para acolher os colaboradores no período de descanso entre turnos, evitando que os mesmos regressem ao domicílio, protegendo os seus familiares".

Quanto à testagem da rede de contactos identificada, com ligação a estes casos positivos, a secretaria assegura que esta "está em curso, em estreita articulação com a Direcção Regional de Saúde", estando a ser "cumpridas todas as orientações emanadas para o efeito".

Augusta Aguiar destaca que "até à presente data, nenhum outro Lar, sob a gestão direta do ISSM, IP-RAM, apresenta casos positivos para a covid-19".