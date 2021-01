99 novos casos positivos na Madeira

Há 99 novos casos positivos a reportar, este domingo, na Madeira. Trata-se de um novo máximo de casos diários e a Região atinge os 2.000 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia.

Sobre estes 99 novos casos, seis casos são importados (2 provenientes do Reino Unido, 1 da Alemanha, 1 do Brasil, 1 da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 1 da Região Norte de Portugal) e 93 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 35 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 719 em alojamento próprio e 45 pessoas encontram-se hoje internadas (40 na Unidade Polivalente e cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

Por outro lado, hoje há mais 34 casos recuperados a reportar e feitas as contas são 799 os casos activos, dos quais 168 são casos importados e 631 são casos de transmissão local.