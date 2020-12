Mau tempo provocou corte de vias no Curral das Freiras na 1.ª Oitava

São conhecidos estragos que o mau tempo provocou na Ponta Delgada e na Boaventura no dia de Natal, mas os efeitos do "Inverno rigoroso", fizeram-se sentir nos últimos dias também no Curral das Freiras.

Ontem, dia 26 de Dezembro, um deslizamento de terras provocou a interdição da Estrada da Terra Chã, entre as 8 e 9h30, informa o presidente da Junta de Freguesia do Curral.

A unidade local de protecção civil foi activada no mesmo dia, procedendo à desobstrução parcial e já, no dia de hoje (27 de Dezembro), à remoção total dos inertes.

Pela mesma hora, foi também dado um alerta da obstrução total da Vereda das Murteiras, situação que segundo a junta provocou o isolamento de uma família naquele sítio, estando parcialmente resolvida na manhã de hoje.