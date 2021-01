Doente com Covid-19 internado nos Cuidados Intensivos faleceu esta manhã

Um homem, na faixa etária dos 80 anos, infectado com o novo coronavírus SARS-CoV-2, faleceu no final da manhã desta segunda-feira, na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Passam a ser 15 os óbitos relacionados com esta nova doença na Madeira.

No boletim de hoje, divulgado esta tarde, a Direcção-Geral da Saúde dava conta, precisamente, de mais uma morte por Covid-19, na Região, devendo tratar-se deste mesmo caso.