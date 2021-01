CMF pede às pessoas que procurem desobstruir as levadas junto às moradias

Devido à previsão de chuva forte que se vai abater, esta segunda-feira, na Madeira, a Câmara Municipal do Funchal recomenda à população a adopção de diversas medidas de prevenção, entre elas que as pessoas procurem desobstruir os sistemas de escoamento das águas pluviais junto às moradias.

Além disso, a autarquia pede aos automobilistas que adoptem uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água; que as pessoas evitem percursos nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras; que exista um especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos, bem como para a permanência junto de infraestruturas montadas ou suspensas; e que todos estejam atentos às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança.

Protecção Civil reforça recomendações devido ao mau tempo na Madeira O Serviço Regional de Protecção Civil reiterou, hoje, as recomendações à população devido às condições meteorológicas adversas que estão previstas para os próximos dias.

Deste modo, a Câmara Municipal do Funchal informa que serão encerrados, ao longo desta segunda-feira, os complexos balneares e o Parque Ecológico do Funchal.

Além do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, já se encontram igualmente de prevenção equipas do Departamento de Ambiente, Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, Águas do Funchal e Departamento de Infraestruturas e Equipamentos.