Caso positivo da Misericórdia da Calheta deixa em isolamento políticos e clérigos

A identificação de um caso positivo num teste de Covid-19 na Santa Casa da Misericórdia da Calheta está na origem do isolamento profilático, por um conjunto alargado de pessoas, com destaque para o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o bispo do Funchal, a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, o presidente da Câmara da Calheta e o pároco local. Uma informação avançada, hoje, na edição impressa.

No dia 29 de Dezembro, houve a cerimónia de posse dos novos órgãos da Misericórdia local, com a posse do novo provedor, Mário Nunes. Nesse encontro, estiveram as personalidades referidas, que, como ilustram as imagens do encontro, mantiveram distanciamento social e usaram máscara.

Apesar disso, as autoridades de saúde entenderam que os participantes devem realizar isolamento profilático, por ter sido identificado, no dia 1 de Janeiro, um caso positivo de infecção por SARS-CoV-2, entre as pessoas que trabalham para a instituição.

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, é uma dessas pessoas. Ao DIÁRIO, o Gabinete do presidente da ALM revela que “já ontem, o presidente da Assembleia cancelou a sua participação no Concerto de Ano Novo da Orquestra Clássica da Madeira. José Manuel Rodrigues encontra-se bem e será testado nos próximos dias, só retomando a agenda quando for aconselhado pelas autoridades de Saúde.”

José Manuel Rodrigues, pela mesma via, deixa um apelo: “Mantendo-se à distância a acompanhar os trabalhos da Assembleia, o Presidente recorda a todos os residentes que o combate a este vírus, que assola o mundo inteiro e tem vindo a crescer na Região, depende das atitudes de todos os cidadãos. É protegendo-se e protegendo os outros que em breve controlaremos esta pandemia.”

Também D. Nuno Brás cancelou a agenda e está em isolamento. No Facebook da Diocese do funchal está escrito: “O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, cumpre confinamento profilático, depois de ter estado na Tomada de Posse dos Órgão Sociais da Misericórdia da Calheta, embora tenha mantido o distanciamento social e o uso de máscara. Por isso, a agenda será suspensa até novas indicações das autoridades de saúde.”

Em isolamento, está igualmente Augusta Aguiar, secretária da Inclusão e Cidadania, Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, e Silvano Gonçalves, pároco da Calheta, além de vários outros participantes.