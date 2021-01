Conforme havia avançado o DIÁRIO, no dia 4 de Janeiro faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma doente, 86 anos, com covid-19, confirma agora o Gabinete da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

"A Região contabiliza até à data, um total de 15 óbitos associados à covid-19", pode ler-se na nota remetida às redacções.

"À família enlutada apresentamos sentidas condolências", acrescentam a autoridade regional de saúde.

De acordo com o boletim da Direcção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira (que já incluía este óbito) a Madeira registou também 58 novos casos de covid-19, passando assim a contabilizar 1.754 infectados por novo coronavírus desde o início da pandemia.

O IASAÚDE apontava, ontem, 2 mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, depois da Madeira atingir um novo máximo de 99 casos diários.