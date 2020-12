Mais uma morte por Covid-19 na Madeira

Ocorreu hoje a 13.ª morte por Covid-19 na Madeira. Trata-se de uma utente da Casa de Saúde S. João de Deus, que havia sido internada há seis dias.

Tem, assim, o pior desfecho o primeiro caso de Covid-19 detectado naquela instituição. Com 90 anos, a senhora estava internada na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Outros quatro utentes que haviam testado positivo nos últimos dias, e se mantinham na Unidade de Cuidados Continuados Gerais Integrados desta casa de saúde, manifestaram, hoje, sintomas. Após avaliação da equipa de saúde da instituição, foi solicitada apreciação pela equipa de saúde do SESARAM que recomendou a transferência para os serviços dedicados à Covid-19 do Centro Hospitalar do Funchal. "Mantemos toda a estratégia de isolamento e acompanhamento dos restantes casos, que continuam assintomáticos. Continua toda a articulação com as famílias dos utentes desta unidade de Cuidados Continuados Gerais Integrados", dá conta a Casa de Saúde em nota enviada à comunicação social.

No que respeita a este surto, o número total de casos confirmados passa a ser de 20, dos quais 15 são utentes (incluindo a agora falecida) e 5 colaboradores. Estes números revelam, pois, que um dos dois colaboradores que ontem haviam testado inconclusivo, acabou por ser positivo no novo teste realizado.

À família da pessoa falecida, a instituição expressa as suas condolências.