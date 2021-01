Temporal, voos divergidos, testes à Covid e suspensão de aulas no Porto Santo

A manhã tempestuosa deste início de semana sem aulas nos concelhos em risco elevado de Covid-19 ficou marcada pelo cancelamento de seis voos para a Madeira que foram obrigados a divergir para outras paragens devido ao vento forte do quadrante Sul.

No vermelho tem estado a chuva no Monte, a cerca de 600 metros de altitude do nível médio da água do mar. A quantidade de precipitação caída no Monte nas últimas 6 horas (até ao meio-dia) atingiu nível condizente com o aviso vermelho – actualmente em vigor – ao registar 61,7 litros por metro quadrado (mm). Para o intervalo de 1 hora o valor extremo foi de 22,0 mm (aviso laranja).

Negativos têm resultados os testes à Covid – até ao momento divulgados - realizados às entidades públicas que, no passado dia 29 de Dezembro, estiveram presentes na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, onde viria a ser detectado uma colaboradora da instituição infectada, o que deixou em isolamento clérigos e políticos.

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, e Augusta Aguiar, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, estão negativos.

Os funcionários e utentes da Misericórdia da Calheta também testaram negativo.

Esta manhã, as aulas arrancaram no Porto Santo apesar de a ilha, com 18 casos activos, estar em risco elevado de contágio, atendendo ao rácio de infectados por habitantes. O presidente da Câmara do Porto Santo pediu a suspensão das actividades lectivas e já no início da tarde se sabe que a EBS do Porto Santo decidiu encerrar as aulas esta tarde, em consonância com o que havia sido decretado pelo Governo Regional para os estabelecimentos de ensino dos concelhos em risco elevado: Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Também a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres decidiu suspender a realização, em todos os Concelhos da Região, dos exames de código e dos exames práticos de condução, bem como do ensino da condução (teórico e prático), ministrado pelas escolas de condução.

Estas deverão ser algumas das deliberações do Conselho de Governo extraordinário que esteve reunido na manhã desta segunda-feira na Quinta Vigia para deliberar medidas com objectivo de mitigar o risco de contágio da doença Covid-19 na Madeira.