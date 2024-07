Hoje vamos falar sobre saúde, ... e é absolutamente garantido, que a saúde é vida!

Começo por aconselhar que a escola, seja a pública ou a privada, devia fornecer informações sobre a saúde, explicar como realizar a preservação dos estados de saúde, como fazer a prevenção das patologias, falar sobre as técnicas ou as atitudes que podem melhorar o nosso estado físico ... e o nosso estado psíquico. Imaginem, por exemplo, a quantidade de pessoas que tomam anti-depressivos, que são necessários como tratamento específico e que não deveriam conduzir qualquer tipo de veículos no espaço público! Porque são pessoas que podem correr riscos, eles próprios ou provocá-los a terceiros! Continuando no tema, pergunto como é possível nas escolas, pública ou privada, não fornecer conhecimentos de suporte básico de vida? Conhecimentos, que podem ser explicados de uma forma simples, com uma representação prática e que podem muito bem servir, para salvar uma vida ou para evitar uma complicação patológica emergente! É costume dizer que a saúde “faz-se” em casa e os hospitais são apenas para reparações! Percebem a lógica desta dica? Um “tipo” que fuma e bebe álcool diariamente, não se pode queixar quando tem dores ou quando tem gazes ou diarreia ou quando não consegue dormir! Temos de incentivar a população para cumprir com os seus deveres, evitando doenças, porque já chega de sobra, as situações que são mesmo inevitáveis, apesar de todos os cuidados! Cada um de nós deve saber o suficiente e o necessário sobre a sua condição física e psíquica e quanto mais souber, melhor poderá evitar as complicações evitáveis!

Neste propósito, há cerca de 46 anos que trabalho e divulgo os efeitos da actividade física, seja federada ou de recreio, com uma escolha pessoal e individualizada, praticada assiduamente, de acordo com as capacidades de cada um. Reparo e também tenho conhecimento, que a actividade física aumentou na generalidade entre a população, mas não ainda o suficiente e o desejável. E a obesidade, continua a ser um problema de saúde pública! Porque as pessoas desconhecem a alimentação saudável, as ofertas são muito diversas e muitas vezes pouco recomendáveis. Também reparo que não bebem água suficiente durante o dia! Na nossa ilha além do calor, temos o vento e a humidade e beber a mais, não é nenhum problema! Além disso, as bebidas fabricadas que todos bem conhecemos, para além dos aditivos pouco recomendáveis, têm açucares. Essa moda dos aditivos, os “pózinhos” do desporto, não é saudável, porque cada atleta ou praticante tem o seu metabolismo individual diferente do parceiro do lado. Como se esses “pózinhos” marcassem golos e ganhassem campeonatos!

Tivemos oportunidade de verificar recentemente na Alemanha, que a nossa seleção de futebol, teve uma prestação muito abaixo do previsto, com jogadores cheios de “pergaminhos”, mostrando uma “pálida” figura desportiva, que não conseguimos entender.

A saúde do corpo e da alma, está sem quaisquer dúvidas, no exercício físico, na alimentação, ... neste caso, conhecendo a proveniência ou a origem de tudo aquilo que se deve comer. Os exercícios em meio aquático, são óptimos, mesmo para pessoas, com incapacidades ou fragilidades. Dentro de água o peso de cada um é quase zero, daí as facilidades nos movimentos. Os bons exemplos têm de voltar a existir e os pais devem motivar e incentivar os seus filhos e ao mesmo tempo praticar com eles!

Correr, nadar e saltar é viver! Conheça o seu corpo e a sua alma e use-os devidamente!

P.S. Li algures que a Madeira era a zona do país com mais apartamentos com piscina. O Estado cobra imposto extra pelas piscinas, erradamente porque quem tem piscina em casa, beneficia muito a sua saúde com exercícios dentro de água e até poupa visitas aos serviços de saúde!