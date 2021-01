O SESARAM divulgou, hoje, os critérios que foram definidos para a vacinação dos profissionais de saúde. Foi através de uma comunicação do Conselho de Administração.

A divulgação das regras acontece depois de muito descontentamento por parte de profissionais de saúde, com destaque para médicos, que ao DIÁRIO têm dado conta do que consideram grande desorganização.

No documento, do SESARAM, é dito que “a execução do Plano Regional de Vacinação COVID-19, que tem como objetivo a vacinação de pelo menos 200.000 cidadãos para a obtenção da imunidade de grupo na RAM” e que o mesmo “teve início no dia 31 de Dezembro de 2020”.

“De acordo com este Plano Regional, a vacinação será feita em função da disponibilidade de vacinas, sendo os critérios de priorização estabelecidos em função do risco de exposição ao SARS CoV-2, de acordo com a orientação da Autoridade de Saúde.”

Acrescenta a Administração que, “nesta primeira fase, em que foram disponibilizadas 9.750 vacinas para toda a RAM, e estando determinado duas doses por pessoa, no SESARAM EPERAM serão vacinados cerca de 2.400 profissionais de saúde.”

Eis as regras, talo como apresentadas pelo Conselho de Administração do SESARAM.

Prioridade 1

- Unidade de Internamento Polivalente COVID-19, Cave Poente- COVID-19, Serviço de Medicina Intensiva (UCIP), Aeroporto da Madeira e Porto Santo Operação COVID-19;

Prioridade 2

- Serviço de Urgência do Hospital Nélio Mendonça (profissionais em Presença Física); Áreas Dedicadas aos Doentes Respiratórios (ADRs) dos Centros de Saúde; Serviços de Atendimento Urgente dos Centros de Saúde; Equipas de Visitação Domiciliária; Equipa de Colheitas COVD-19 na comunidade; Profissionais em regime de Prevenção/Chamada ao Serviço de Urgência do HNM;

Prioridade 3 - Outros Serviços Clínicos.

Sobre o agendamento, uma das áreas, até agora, mais problemáticas, é explicado que o mesmo “é feito pelo Núcleo de Saúde Ocupacional através de contacto telefónico ao profissional” e que “quaisquer dúvidas sobre o processo devem ser apresentadas ao Dr. Rui Silva, responsável pelo Serviço.”

Nos primeiros quatro dias, foram vacinados 590 profissionais do SESARAM. “Todos os profissionais abrangidos nesta fase de vacinação (correspondente a 2.400 profissionais), que ainda não estejam em áreas dedicadas ao COVID-19, serão, prioritariamente, integrados nestas equipas.”

“Os profissionais de saúde que não estão vinculados ao SESARAM EPERAM estarão integrados no Plano Regional de Vacinação, de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde.”