DGS atribui mais 44 casos de covid-19 à Madeira

O boletim epidemiológico da DGS, referente à situação a 31 de Dezembro, dá conta de mais 44 casos positivos de covid-19 na Região. Nas contas da autoridade nacional de saúde, são já 1.601 os casos que forma confirmados desde o início da pandemia na Madeira e Porto Santo.

No relatório desta quinta-feira há registo da 13.ª morte. No entanto, o SESARAM já confirmou que o número de óbitos na Região cifra-se nos 14, uma vez que uma mulher de 65 anos faleceu esta manhã com covid-19.

SESARAM confirma 14.ª morte com covid-19 na Região O Serviço Regional de Saúde confirmou, esta tarde, que se registou na Região a 14.ª morte com covid-19. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, trata-se de uma mulher de 65 anos que se encontrava internada na Unidade Polivalente da covid-19.

Mais 76 mortes e 7.627 novos casos em Portugal

Portugal contabiliza hoje mais 76 mortes relacionadas com a covid-19 e 7.627 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos casos registados diariamente é o mais elevado desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2.840 pessoas, menos 56 do que na quarta-feira, das quais 482 nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.906 mortes e 413.678 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 72.496, mais 4.291 do que na quarta-feira.