Recolher obrigatório foi medida mais limada com Representante da República

O Governo Regional está prestes a anunciar, com mais pormenor, as medidas mais restritivas destinadas à prevenção e combate à pandemia por Covid-19 na Região, depois de ter divulgado as linhas essenciais ontem.

O DIÁRIO sabe que, como seria de antever, todas foram previamente acordadas com o Representante da República para a Madeira, que é quem executa na Região, em cooperação com o Governo, o Estado de Emergência, que vigora em todo o território nacional.

O Gabinete de Ireneu Barreto confirmou essa coordenação, realizada durante o dia de ontem.

O ponto que mais foi trabalhado na coordenação entre o Representante da República e o Governo Regional foi o da imposição de recolher obrigatório entre as 23 horas e as cinco da manhã do dia seguinte.

O Governo prometeu revelar as excepções a esse impedimento de circulação na via pública juntamente com a Resolução que vai adoptar na reunião desta manhã.