SESARAM inicia em Janeiro rastreios do Cancro da Mama em Santa Cruz

O SESARAM inicia a 5 de Janeiro de 2021, no concelho de Santa Cruz, os rastreios do Cancro da Mama, terminando entre os meses de Março e Abril.

A 8.º volta do rastreio será feita nas unidades móveis que o SESARAM dispõe, e estarão acessíveis no parque de estacionamento junto ao Centro de Saúde da Santa Cruz e nas instalações no Centro Dr. Agostinho Cardoso, no Funchal.

Serão convocadas cerca de 7960 mulheres entre os 45 e os 69 anos, residentes no concelho, e as convocatórias serão feitas de acordo com a proximidade geográfica às Unidades Móveis.

O SESARAM indica ainda que as utentes serão convocadas por ordem alfabética, através de um postal convite/convocatória, com indicação do dia, hora e local para a realização da mamografia de rastreio.

6253 mulheres de Câmara de Lobos realizaram rastreio

Termina hoje, 30 de Dezembro, o rastreio do Cancro da Mama no concelho de Câmara de Lobos, que abrangeu 6253 mulheres.

Recorde-se que os rastreios realizados pelo SESARAM permitiram subir a taxa de sobrevivência na RAM para 85%. O número de mulheres convocadas entre 2017 e 2019 foi de 40.962. O rastreio do Cancro da Mama está implementado na Madeira desde 1999.