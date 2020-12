Associação de Municípios atribui apoio financeiro de 73.200 euros ao SESARAM

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) atribuiu um apoio financeiro de 73.200 euros ao SESARAM, que se traduziu na aquisição de vários equipamentos. São eles: uma máquina coração-pulmão; quatro frigoríficos para fármacos e comparticipação de mais um; um bloco de aquecimento e um microcentrifuga.

Na assinatura do protocolo entre o SESARAM e a AMRAM, Ricardo Nascimento disse que "as questões da saúde devem ser uma bandeira quer das instituições locais, regionais, quer nacionais ou mundiais”.

“Nós, municípios, por uma questão de proximidade com as nossas populações, estamos mais próximos. Além da covid há outros problemas de saúde e temos consciência das limitações do SESARAM para fazer face a todos estes problemas que acontecem”, acrescentou o presidente da AMRAM.

A decisão de atribuição de uma verba para apoio foi tomada por unanimidade.

“É uma pequena ajuda, mas para o doente infectado que possa precisar destes equipamentos, será uma grande ajuda e sabemos que é também uma grande ajuda para o SESARAM face às necessidades que tem no seu dia-a-dia". Ricardo Nascimento

Por parte do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, agradeceu a disponibilidade na colaboração que “proporcionou condições para fazer a aquisição de alguns equipamentos que são cruciais" na campanha de combate à covid-19.