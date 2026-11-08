Mau tempo provoca queda de árvores em Machico
Bombeiros Municipais estão a realizar patrulhamentos, a sinalizar situações de perigo e a desobstruir vias afectadas
O mau tempo causado pela passagem da depressao Bruna está a provocar várias ocorrências no concelho de Machico, nomeadamente quedas de árvores e derrocadas que, em alguns momentos, condicionam a circulação rodoviária.
Segundo o que o DIÁRIO apurou, a corporação dos Bombeiros Municipais de Machico encontra-se a realizar patrulhamentos pelas estradas do concelho, com o objectivo de identificar e sinalizar situações de instabilidade que possam representar perigo para os automobilistas.
Os operacionais estão também a proceder à desobstrução das vias sempre que necessário, devido à queda de árvores e a deslizamentos de terras que acabam por ocupar parte ou a totalidade da faixa de rodagem.
No último balanço divulgado pela Protecção Civil, relativo ao período entre as 8 horas de sábado e as 10 horas de hoje, foram contabilizadas 145 ocorrências em vários concelhos da Madeira, incluindo 50 quedas de árvores e 15 movimentos de massa.
Protecção Civil contabiliza 145 ocorrências devido ao mau tempo
Quedas de árvores e inundações estão entre as situações mais registadas. Funchal lidera com 66 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 31
Também as ligações aéreas continuam condicionadas, com vários voos cancelados e divergidos no Aeroporto da Madeira.
Mau tempo continua a condicionar ligações aéreas de e para a Madeira
Desde a meia-noite de hoje, foram canceladas oito chegadas e sete partidas. Dois voos da easyJet foram divergidos
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