Mau tempo provoca queda de árvores em Machico

O mau tempo causado pela passagem da depressao Bruna está a provocar várias ocorrências no concelho de Machico, nomeadamente quedas de árvores e derrocadas que, em alguns momentos, condicionam a circulação rodoviária.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a corporação dos Bombeiros Municipais de Machico encontra-se a realizar patrulhamentos pelas estradas do concelho, com o objectivo de identificar e sinalizar situações de instabilidade que possam representar perigo para os automobilistas.

Os operacionais estão também a proceder à desobstrução das vias sempre que necessário, devido à queda de árvores e a deslizamentos de terras que acabam por ocupar parte ou a totalidade da faixa de rodagem.

No último balanço divulgado pela Protecção Civil, relativo ao período entre as 8 horas de sábado e as 10 horas de hoje, foram contabilizadas 145 ocorrências em vários concelhos da Madeira, incluindo 50 quedas de árvores e 15 movimentos de massa.

Protecção Civil contabiliza 145 ocorrências devido ao mau tempo Quedas de árvores e inundações estão entre as situações mais registadas. Funchal lidera com 66 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 31

Também as ligações aéreas continuam condicionadas, com vários voos cancelados e divergidos no Aeroporto da Madeira.