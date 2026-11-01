Mau tempo provoca 77 ocorrências na Madeira

As condições meteorológicas adversas que têm afectado a Região Autónoma da Madeira provocaram 77 ocorrências entre as 20h00 de sábado, 31 de Outubro, e as 17h00 deste domingo, 1 de Novembro, de acordo com o balanço divulgado pela Protecção Civil.

As situações registadas estiveram sobretudo relacionadas com inundações e movimentos de massa, tendo sido mobilizados 178 operacionais e 83 meios técnicos para responder às diversas solicitações.

Do total de ocorrências, foram contabilizadas 27 inundações, 21 movimentos de massa, 10 situações de desobstrução de vias, seis desentupimentos, duas quedas de árvores, três desabamentos de estruturas, sete acções de patrulhamento e vigilância e uma ocorrência de outra natureza.

O Funchal foi o concelho mais afectado, com 31 ocorrências, seguindo-se Santa Cruz, com 21, e Câmara de Lobos, com sete. Na Ponta do Sol foram registadas cinco ocorrências, enquanto Machico e São Vicente contabilizaram três cada. Calheta, Santana e Ribeira Brava registaram duas ocorrências cada e Porto Moniz uma.

Santa Cruz regista várias situações de inundação e instabilidade de terrenos

No concelho de Santa Cruz, as condições meteorológicas adversas motivaram a activação dos meios municipais em regime de prontidão, com uma resposta articulada entre o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC), a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSSC) e os restantes serviços municipais.

Segundo um comunicado do Município, entre as 08h00 e as 19h00 foram contabilizadas 37 ocorrências nos registos operacionais da CBSSC e do SMPC. Destas, 31 estavam relacionadas com fenómenos meteorológicos adversos e proteção civil, quatro com emergências pré-hospitalares e duas com despistes ou colisões rodoviárias.

Entre as situações relacionadas com a intempérie destacam-se inundações em habitações, garagens, espaços comerciais e vias públicas, obstrução de levadas, linhas de água e sistemas de drenagem, levantamento de adufas e tampas de drenagem, queda de árvores e instabilidade de muros.

Uma das ocorrências de maior relevância aconteceu na Estrada do Garajau, na freguesia do Caniço, onde uma árvore caiu sobre uma viatura, provocando constrangimentos na circulação rodoviária.

No Caniço de Baixo, a obstrução de uma linha de água obrigou à intervenção dos serviços municipais para restabelecer as condições normais de escoamento.

Também na Estrada dos Casais de Além, na freguesia da Camacha, foi identificada uma situação de instabilidade de terreno e colapso parcial de um muro, que permanece sob acompanhamento e monitorização.

As equipas operacionais mantiveram uma vigilância permanente dos locais afectados, procedendo à avaliação das situações e à implementação de medidas destinadas a minimizar os impactos nas populações, infraestruturas e rede viária.

Sem vítimas a registar

O Município de Santa Cruz informa que, até ao momento, não há registo de vítimas associadas às ocorrências provocadas pelas condições meteorológicas adversas.

Chuva intensa também surpreende o Porto Santo

Também a ilha do Porto Santo foi afectada pela precipitação, que se fez sentir durante a madrugada e praticamente ao longo de todo o dia deste domingo, tendo a intensidade aumentado significativamente ao final da tarde.

Na última hora e meia, a chuva caiu com particular intensidade, provocando a rápida acumulação de água nas estradas, que ficaram alagadas em vários pontos. Perante as condições de circulação, os automobilistas foram obrigados a reduzir consideravelmente a velocidade.

A precipitação surpreendeu também muitos madeirenses que escolheram o Porto Santo para passar este fim-de-semana, e que se depararam com um cenário de chuva persistente e intensa na chamada 'Ilha Dourada'.

As autoridades municipais continuam a acompanhar a evolução da situação meteorológica e a monitorizar as zonas mais sensíveis do concelho, apelando à população para que adopte comportamentos preventivos, evite deslocações desnecessárias em locais potencialmente afectados e siga as recomendações das autoridades.