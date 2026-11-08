'Bruna' deixa casa em risco no Lazareto

A depressão Bruna provocou 22 ocorrências relacionadas com a intempérie durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, segundo o balanço operacional dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, relativo aos dias 7 e 8 de Novembro.

De acordo com o debriefing divulgado pela corporação, as situações mais frequentes foram inundações e acumulação de água, com 11 registos. Foram ainda contabilizadas duas obstruções da via ou quedas de objectos e pedras, dois reconhecimentos de cursos de água ou transbordos, duas situações de adufas levantadas ou anomalias na via, um deslizamento de terras, uma queda de árvore, um reconhecimento de árvore em risco de queda, uma cedência de muro e uma situação de risco de desabamento de edifício.

Entre as ocorrências registadas, os bombeiros destacam uma situação de especial preocupação na zona do Lazareto, no Funchal, sinalizada cerca das 8 horas de hoje.

Uma habitação apresentava sinais visíveis de degradação, nomeadamente fendas nos tectos e nas paredes, sendo habitada por uma pessoa idosa. As condições observadas levantaram preocupações quanto à segurança e habitabilidade do imóvel.

Face à vulnerabilidade da residente, a situação foi encaminhada para os serviços de emergência social, através da Linha Nacional de Emergência Social (144), para avaliação e eventual resposta de realojamento. Os bombeiros esclarecem, contudo, que este encaminhamento não significa que o realojamento tenha sido concretizado.

Durante este período, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mantiveram o dispositivo habitual de socorro e reforçaram reforçando as equipas destinadas à resposta às situações provocadas pelo agravamento das condições meteorológicas.

O balanço operacional foi actualizado com os dados disponíveis até às 08h01 deste domingo.