IPMA prolonga avisos de chuva até às 21 horas na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 21 horas deste domingo os avisos amarelos de precipitação para toda a Região.

A actualização representa um prolongamento de nove horas relativamente ao prazo inicialmente previsto para as Costas Norte e Sul da Madeira e para as Regiões Montanhosas. No Porto Santo, o aviso foi alargado por mais seis horas.

Mau tempo provoca 30 ocorrências na ilha da Madeira Movimentos de massa, desobstruções de vias e inundações entre as situações registadas. Operações envolveram 76 operacionais e 33 meios técnicos

Segundo o IPMA, estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Entretanto, os avisos laranja que estiveram em vigor na costa sul e nas regiões montanhosas terminaram às 9 horas, conforme inicialmente previsto.

Chuva torrencial coloca Areeiro em aviso vermelho Pico do Areeiro acumulou 85,3 litros por metro quadrado em seis horas

A intensidade da precipitação fez com que o Pico do Areeiro acumulasse 85,3 litros por metro quadrado em seis horas, atingindo valores correspondentes ao patamar de aviso vermelho. No Chão do Areeiro, o acumulado chegou aos 84,7 litros no mesmo período, segundo os dados registados até às 8 horas deste domingo.

Em apenas três horas, o Pico do Areeiro registou 60 litros por metro quadrado, enquanto, numa única hora, foram contabilizados 32,3 litros naquela estação, 27,1 nos Prazeres e 23 no Chão do Areeiro

A chuva intensa provocou a queda de pedras, lama e outros detritos para a via pública no Caminho do Pinheiro das Voltas, em São Martinho, causando danos em duas viaturas e num motociclo.

O alerta foi dado pelas 6 horas deste domingo, levando à mobilização de três elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por duas viaturas. Os operacionais deslocaram-se ao local para avaliar a ocorrência e proceder à sinalização da zona afectada.

Pedras condicionam trânsito na Estrada da Eira do Serrado Queda de blocos deixou apenas uma faixa transitável na zona da Estrela

A circulação rodoviária na Estrada da Eira do Serrado, em Santo António, ficou condicionada na sequência da queda de pedras de alguma dimensão para a faixa de rodagem. A ocorrência registou-se nas proximidades da zona da Estrela, deixando apenas uma faixa transitável.

O alerta foi dado pelas 7h19 deste domingo. Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram dois elementos e uma viatura para acompanhar a situação, numa altura em que a forte precipitação continuava a provocar problemas em diferentes estradas da ilha.

Forte chuva provoca abatimento de estrada em São Martinho Bombeiros Sapadores alertados para ocorrência no Caminho da Cova do Til

A precipitação intensa que atingiu a Madeira durante a madrugada estará também na origem de um abatimento da estrada no Caminho da Cova do Til, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

A situação foi comunicada aos Bombeiros Sapadores do Funchal ao amanhecer deste domingo. A corporação mobilizou dois operacionais, apoiados por uma viatura, para avaliar a ocorrência e verificar as condições no local.

A forte precipitação provocou a acumulação de uma quantidade significativa de pedras e outros detritos num troço da Via Expresso, no Faial, junto à entrada de um túnel, exigindo trabalhos de limpeza da estrada.

A situação foi divulgada cerca das 7 horas deste domingo pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, através das redes sociais.