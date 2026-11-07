Mau tempo afecta calendário desportivo da Madeira

As condições meteorológicas adversas estão a provocar alterações no calendário desportivo este fim-de-semana, com vários encontros que envolvem equipas madeirenses a serem adiados, tanto na Região como em território continental. A impossibilidade de viajar, o cancelamento de voos e o nevoeiro estão entre os motivos que impedem a realização das partidas.

No futebol, o encontro entre a Associação Desportiva da Camacha e o Cinfães, a contar para o Campeonato de Portugal, foi adiado para o próximo dia 22 de Novembro, às 15 horas. A decisão deve-se à impossibilidade de deslocação da equipa visitante à Madeira.

Inicialmente agendado para este sábado, às 11 horas, o jogo de Juniores A do Nacional com o Arrifanense, em atraso da 1.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão – Série B, foi adiado. O clube madeirense informa, no seu site, que devido às condições meteorológicas existentes no local, com reduzida visibilidade, as três equipas aguardaram o tempo regulamentar, mas não foi possível dar início ao encontro.

Também no escalão de sub-17, o encontro entre o Marítimo e o Caldas, agendado para amanhã, às 15 horas, em Leiria, foi adiado na sequência do cancelamento do voo que deveria transportar a equipa verde-rubra até ao território continental, impossibilitando a deslocação dos madeirenses.

Ainda no futebol, mas no escalão feminino de juniores, o confronto entre o Marítimo e o Albergaria, que seria disputado, esta manhã, referente à Liga Feminina Sub-19, também foi adiado. Neste caso, o cancelamento do voo que deveria transportar a formação visitante até à Madeira impossibilitou a realização da partida.

Adiamentos também no Continente

Os constrangimentos não se limitam às competições agendadas para a Madeira. Também há encontros previstos para Portugal continental, com participação de equipas regionais, que tiveram de ser adiados.

É o caso do jogo da terceira jornada do campeonato de hóquei em patins, no escalão de seniores masculinos, entre o BIR e o Clube Desportivo do Estreito. A partida estava marcada para as 15h30 deste sábado, no Pavilhão Amável dos Santos Pereira, na Nazaré, mas acabou por ser adiada.

Os constrangimentos não se limitam às competições agendadas para a Madeira. Também há encontros previstos para Portugal continental, com participação de equipas regionais, que tiveram de ser adiados. É o caso do jogo da terceira jornada do campeonato de hóquei em patins, no escalão de seniores masculinos, entre o BIR e o Clube Desportivo do Estreito. A partida estava marcada para as 15h30 deste sábado, no Pavilhão Amável dos Santos Pereira, na Nazaré, mas acabou por ser adiada.

Outras competições também com constrangimentos

Tal como já referido anteriormente, o Rali Porto Santo, que estava inicialmente previsto para esta sexta-feira e sábado, foi adiado para 20 e 21 de Novembro, devido à previsão do agravamento das condições meteorológicas no próximo fim-de-semana.

A decisão foi anunciada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em articulação com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Porto Santo Line, tendo em conta os avisos e alertas meteorológicos previstos para os dias em que deveria decorrer a prova.

Rali Porto Santo adiado devido ao mau tempo Prova vai realizar-se nos dias 20 e 21 de Novembro

Também a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM) decidiu adiar o início do Campeonato da Madeira da época 2026/2027, inicialmente previsto para os dias 7 e 8 de Novembro.

Desta feita, o motivo não se trata das condições meteorológicos, mas a decisão deve-se as questões suscitadas relativamente aos sistemas competitivos e aos calendários da nova época, considerando necessário promover uma análise conjunta dos modelos apresentados e esclarecer matérias regulamentares.