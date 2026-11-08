'Bruna' soprou até aos 131 km/h no Chão do Areeiro

A passagem da depressão Bruna pela Madeira fez disparar a velocidade do vento, com rajadas que atingiram os 131 km/h no Chão do Areeiro, o valor máximo registado nas 14 estações meteorológicas com anemómetro na rede regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No balanço dos valores registados ontem e hoje, até às 10 horas, contabilizam-se 11 registos correspondentes aos limiares de aviso meteorológico: um vermelho, cinco laranja e cinco amarelo.

Nas terras altas, onde os critérios de aviso meteorológico são ajustados à altitude, o vento atingiu intensidade de aviso vermelho, correspondente a rajadas superiores a 130 km/h. No Chão do Areeiro, a estação voltou a registar vento muito forte hoje, com uma rajada máxima de 105 km/h.

Também no Aeroporto, em Santa Cruz, foram registadas rajadas de 102 km/h durante o dia de ontem e de 90 km/h esta manhã. A Ponta do Pargo e o Caniçal chegaram aos 100 km/h.

Nos Prazeres e no Pico Alto, as rajadas atingiram os 96 km/h, enquanto na Selvagem Grande chegaram aos 94 km/h. Na estação da Cancela, associada ao Serviço Regional de Protecção Civil, o vento alcançou os 83 km/h.

Já na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, a rajada máxima foi de 73 km/h.

De acordo com os critérios do IPMA, nas zonas não abrangidas pelos limiares específicos das terras altas, são considerados valores de aviso amarelo as rajadas entre 70 e 90 km/h, laranja entre 91 e 130 km/h e vermelho acima dos 130 km/h.

Nas terras altas, os limiares são diferentes: aviso amarelo entre 90 e 110 km/h, laranja entre 111 e 130 km/h e vermelho acima dos 130 km/h.

Os valores apresentados correspondem às rajadas máximas registadas ontem e hoje, até às 10 horas, nas 14 estações com anemómetro da rede do IPMA na Região.